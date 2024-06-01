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Космический корабль, запущенный из Китая в мае, приземлился на обратной стороне Луны — неизведанном месте, куда почти никто пока не пытался попасть. В заявлении китайского Национального космического управления, которое цитирует Reuters, говорится, что 2 июня в 6:23 утра (по пекинскому времени) космический корабль «Чанъэ-6» при поддержке спутника-ретранслятора «Цюэцяо-2» успешно приземлился в заранее выбранном районе посадки на обратной стороне Луны.

Цель миссии «Чанъэ-6» — впервые в истории собрать ценные породы и грунт с обратной стороны Луны. Специальный зонд может извлечь некоторые из самых древних пород спутника Земли из огромного кратера на ее южном полюсе. С момента запуска с космодрома Вэньчан 3 мая космический корабль «Чанъэ-6» находился на орбите Луны в ожидании команды прилунения. В воскресенье посадочный модуль миссии отделился от орбитального аппарата и приземлился на обратной стороне Луны, которая постоянно обращена в сторону от Земли. Теперь ему придется потратить до трех дней на сбор «материалов» с поверхности Луны. Большинство собранных на данный момент пород имеют вулканическое происхождение, подобное тем, которые можно найти в Исландии или на Гавайях. Но «материал», собранный на обратной стороне Луны, будет иметь другой химический состав.