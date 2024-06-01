Китай «завоевывает» темную сторону Луны видео
Космический корабль, запущенный из Китая в мае, приземлился на обратной стороне Луны — неизведанном месте, куда почти никто пока не пытался попасть.
В заявлении китайского Национального космического управления, которое цитирует Reuters, говорится, что 2 июня в 6:23 утра (по пекинскому времени) космический корабль «Чанъэ-6» при поддержке спутника-ретранслятора «Цюэцяо-2» успешно приземлился в заранее выбранном районе посадки на обратной стороне Луны.
Цель миссии «Чанъэ-6» — впервые в истории собрать ценные породы и грунт с обратной стороны Луны. Специальный зонд может извлечь некоторые из самых древних пород спутника Земли из огромного кратера на ее южном полюсе.
С момента запуска с космодрома Вэньчан 3 мая космический корабль «Чанъэ-6» находился на орбите Луны в ожидании команды прилунения. В воскресенье посадочный модуль миссии отделился от орбитального аппарата и приземлился на обратной стороне Луны, которая постоянно обращена в сторону от Земли. Теперь ему придется потратить до трех дней на сбор «материалов» с поверхности Луны.
Большинство собранных на данный момент пород имеют вулканическое происхождение, подобное тем, которые можно найти в Исландии или на Гавайях. Но «материал», собранный на обратной стороне Луны, будет иметь другой химический состав.
По данным Национального космического управления Китая, в ходе миссии должно быть собрано около 2 кг «материала» — с помощью бура и механической руки.
Зонд, как и планировалось, попал на кратер под названием Бассейн Южный полюс — Эйткен, один из крупнейших известных в Солнечной системе.
Южный полюс Луны — это следующий рубеж лунных миссий. Миссии разных стран стремятся понять этот регион, потому что есть большая вероятность того, что там находится лед.
Если миссия увенчается успехом, корабль вернется на Землю с драгоценными образцами на борту специальной возвращаемой капсулы. Материал будет храниться в особых условиях, чтобы сохранить его в первозданном виде. Сначала возможность проанализировать привезенный грунт будет предоставлена китайским ученым, а позже исследователи со всего мира смогут подать заявку на проведение исследований.
Это второй раз, когда Китай запускает миссию по сбору образцов с Луны. В 2020 году «Чанъэ-5» доставил 1,7 кг материала из области под названием Oceanus Procellarum на обратной стороне Луны. В этом десятилетии Китай планирует еще три беспилотных миссии, поскольку он пытается найти воду на Луне и изучает возможность создания там постоянной базы.
В новой «лунной гонке» конкурентом Китая уже является Индия, чей модуль «Чандраян-3» в августе 2023 года успешно сел вблизи Южного полюса спутника. При этом как США, так и России пока не получается достичь успехов в новых попытках освоения Луны.