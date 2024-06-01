Беспилотники снова над Россией

В ночь на воскресенье, 2 июня, средства ПВО уничтожили два беспилотника над Курской и Белгородской областями, заявляет Минобороны России.

Еще один дрон, утверждает ведомство, был сбит над акваторией Азовского моря.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром написал в телеграм-канале, что над Белгородом и Белгородским районом было сбито несколько воздушных целей.

В Белгороде повреждений домовладений нет, в нескольких селах Белгородского района осколками посечены автомобили, фасады домов и заборы, заявил глава региона. По его словам, пострадавших и погибших нет.