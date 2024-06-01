«Правая рука Хаменеи»: экс-глава КСИР среди кандидатов на замену Раиси

По словам Хаганиана, которые приводят СМИ, он полностью знаком с проблемами Ирана. Он заявил, что за 45 лет службы наладил тесные связи с ключевыми чиновниками.

Хаганиан находится под американскими санкциями. После официальной регистрации своей кандидатуры Хаганиан рассказал журналистам о своем опыте работы в правительстве. «За эти 45 лет благодаря своим обязанностям, путешествуя по всем провинциям, готовя отчеты и представляя их для принятия решений, будучи непосредственно вовлеченным в [ирано-иракскую] войну, я смог установить тесные связи со всеми слоями общества», - цитирует его оппозиционное издание Iran International.

«Я никогда не был и никогда не буду членом или приверженцем принципов какой-либо фракции, но я сотрудничал и буду продолжать сотрудничать и взаимодействовать со всеми из них», - утверждает он.

Издание отмечает, что выступление Хаганиана несколько раз прерывалось из-за отключений электроэнергии. Он отреагировал на эту ситуацию словами: «Надеюсь, это было ненамеренно».

Iran International пишет, что Хаганиана называли «правой рукой верховного лидера». Однако в последние годы заметно сократилось число публичных выступлений Хаганиана рядом с Хаменеи.

Досрочные выборы в Иране запланированы на 28 июня. Они проводятся из-за гибели в авиакатастрофе президента Ибрагима Раиси.