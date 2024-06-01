«Правая рука Хаменеи»: экс-глава КСИР среди кандидатов на замену Раиси
Бывший командующий Корпусом стражей исламской революции Вахид Хаганиан выдвинул свою кандидатуру на пост президента Ирана.
По словам Хаганиана, которые приводят СМИ, он полностью знаком с проблемами Ирана. Он заявил, что за 45 лет службы наладил тесные связи с ключевыми чиновниками.
Хаганиан находится под американскими санкциями. После официальной регистрации своей кандидатуры Хаганиан рассказал журналистам о своем опыте работы в правительстве. «За эти 45 лет благодаря своим обязанностям, путешествуя по всем провинциям, готовя отчеты и представляя их для принятия решений, будучи непосредственно вовлеченным в [ирано-иракскую] войну, я смог установить тесные связи со всеми слоями общества», - цитирует его оппозиционное издание Iran International.
«Я никогда не был и никогда не буду членом или приверженцем принципов какой-либо фракции, но я сотрудничал и буду продолжать сотрудничать и взаимодействовать со всеми из них», - утверждает он.
Издание отмечает, что выступление Хаганиана несколько раз прерывалось из-за отключений электроэнергии. Он отреагировал на эту ситуацию словами: «Надеюсь, это было ненамеренно».
Iran International пишет, что Хаганиана называли «правой рукой верховного лидера». Однако в последние годы заметно сократилось число публичных выступлений Хаганиана рядом с Хаменеи.
Досрочные выборы в Иране запланированы на 28 июня. Они проводятся из-за гибели в авиакатастрофе президента Ибрагима Раиси.