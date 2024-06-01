«Смертельные» выборы в Индии

По меньшей мере 33 сотрудника избирательных участков в Индии умерли в последний день голосования на парламентских выборах от теплового удара в штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщил журналистам глава избиркома штата Навдип Ринва.

По его словам, в это число вошли сотрудники избиркома, санитарные работники и охранники.

1 июня в Индии прошел седьмой, завершающий этап парламентских выборов. Избиратели могли отдать голоса на более 100 тыс. избирательных участков. На этом этапе избирательная комиссия задействовала 108 349 сотрудников для проведения голосования.

В Северной Индии и некоторых регионах на востоке страны не спадает жара, температура воздуха днем держится в районе 45 градусов по Цельсию. Метеорологический департамент Индии сообщил, что температура в день выборов в Уттар-Прадеше достигла 46,9 градуса. Из-за жары в стране погибли не менее 100 человек.