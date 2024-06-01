Гражданская авиация Азербайджана отмечает 86-летие

Согласно указу президента Азербайджана Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года «Об учреждении профессионального праздника работников гражданской авиации», 2 июня в Азербайджане официально отмечается как День работников гражданской авиации.

В рамках празднования 86-летия гражданской авиации Азербайджана руководство и коллектив ЗАО Azerbaijan Airlines посетили Аллею почетного захоронения, чтобы почтить память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, возложив венок и цветы к его могиле. Они также возложили цветы к могиле выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы ханум Алиевой. Об этом проинформировали в пресс-службе ЗАО.