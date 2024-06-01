Резкое заявление в адрес Нетаньяху

«Биньямин Нетаньяху - военный преступник. Его не следует приглашать выступать на совместном заседании Конгресса. Меня там точно не будет», - написал он в X.

«МУС добивается выдачи ордера на арест Нетаньяху и Яхьи Синвара, лидера ХАМАС. МУС прав. Они оба причастны к очевидным и вопиющим нарушениям международного права», - заявил Сандерс.

По его словам, несмотря на «наличие у Израиля права защищаться от ужасной террористической атаки» 7 октября 2023 года, у него «не было и нет права объявлять войну всему народу Палестины», а также «блокировать доставку гуманитарной помощи» в сектор Газа.

Ранее лидеры Конгресса пригласили Нетаньяху выступить на совместном заседании обеих палат законодательного органа США. По словам источника газеты The Hill, выступление, как ожидается, состоится «в ближайшие восемь недель или вскоре после августовских каникул» Конгресса. Нетаньяху заявил, что принимает приглашение выступить в Конгрессе.

Прокурор МУС Карим Хан обратился 20 мая в палату предварительного производства с требованием выдать ордер на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта. По его утверждению, прокуратура собрала доказательства, которые позволяют полагать, что они «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины как минимум с 8 октября 2023 года». Одновременно прокурор потребовал выдачи ордеров на арест трех лидеров палестинского радикального движения ХАМАС.