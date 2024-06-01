Глава Минздрава встретился с гендиректором ВОЗ

Согласно сообщению пресс-службы министерства, на встрече Теймур Мусаев подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение тесному сотрудничеству с ВОЗ, выразил благодарность за поддержку, оказанную организацией Азербайджану за прошедший период.

В свою очередь, Тедрос Адханом Гебрейесус высоко оценил важность, придаваемую президентом Ильхамом Алиевым сотрудничеству с ВОЗ. Он выразил уверенность, что будущие совместные проекты также будут успешно реализованы.

Поздравив Азербайджан с избранием в качестве места проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), гендиректор ВОЗ выразил благодарность правительству Азербайджана за приглашение принять участие в этом престижном мероприятии. Подчеркнув, что Азербайджан всегда на самом высоком уровне достойно принимает и организует международные мероприятия, Гебрейесус отметил, что с нетерпением ждет участия в COP29, которая пройдет в Баку в ноябре текущего года.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.