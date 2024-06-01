Пентагон о войне с Китаем

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что война с Китаем не является неизбежной, несмотря на рост напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его слова приводит Associated Press.

Остин указал на важность возобновления диалога на высшем военном уровне между Вашингтоном и Пекином, чтобы избежать «просчетов и недоразумений».

«По моему мнению, война или столкновение с Китаем не являются неизбежными. Лидеры великих держав должны работать вместе, чтобы убедиться, что мы делаем все возможное, чтобы уменьшить вероятность просчетов и недоразумений», — сказал министр обороны США.