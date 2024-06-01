Мошенничество в Турции от имени азербайджанской компании

Об этом, на основании информации торгово-консультативного офиса турецкого посольства в Баку, сообщает Союз торговых домов и бирж Турции.

Азербайджанское общество с ограниченной ответственностью Ademsan, производящее легкие строительные материалы и оборудование, совершило ряд мошеннических актов в отношении нескольких турецких предпринимателей.

Подробности мошеннических актов, равно как и имена их жертв, пока не приводятся. Известно лишь, что речь идет о рейдерском захвате ряда финансовых ресурсов в Турции. Мошенники создают сайты, используя названия известных региональных или международных компаний, в которых меняют одну букву, так что разглядеть подлог крайне трудно.

От имени «узнаваемой» фирмы они отправляют электронные письма деловым партнерам компании, в которых сообщают об изменении банковских реквизитов и о том, что, мол, платежи теперь необходимо отправлять на новые счета.

Как правило, сотрудники компании-жертвы подлога не замечают и отправляют деньги мошенникам.

Сообщается, что пострадавшим было рекомендовано обратиться в торговое представительство Турции в Баку.