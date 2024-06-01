Израиль уничтожил военный комплекс «Хезболлы»

Истребители израильских ВВС нанесли удары по военному комплексу движения «Хезболла» в Ливане в ответ на перехват ракетой класса «земля – воздух» беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«В ответ на запуск «Хезболлой» ракеты класса «земля – воздух» по БПЛА ЦАХАЛ, который действовал вчера (суббота) в воздушном пространстве Ливана, истребители ВВС Израиля нанесли удары по военному комплексу, используемому террористической организацией «Хезболла» в районе Бекаа в Ливане», - говорится в заявлении.

Кроме того, «ночью истребители нанесли удары по военным объектам «Хезболлы» в районе Бинт-Джбейля и командным центрам в районах Каны и Бараахита на юге Ливана.