Ахмадинежад зарегистрировался: он знает, как «решить проблемы» Ирана

Президент Ирана в 2005-2013 годах Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался для участия в президентских выборах.

«Я уверен, что все проблемы страны можно решить при максимальном использовании национального потенциала», - заявил он на краткой пресс-конференции после подачи документов в избирательный штаб.

Одним из приоритетов Ахмадинежад, чьи слова приводит телеканал IRIB, назвал «комплексную борьбу с бедностью и повышение показателей благосостояния» народа.

30 мая началась регистрация кандидатов на 14-е президентские выборы. Она продлится до 3 июня. С 4 июня кандидатуры неделю будет рассматривать Совет стражей конституции на предмет соответствия квалификации претендента посту президента. Окончательный список участников опубликуют 11 июня. Внеочередные президентские выборы назначены на 28 июня.