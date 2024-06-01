Либерман: Нетаньяху предложил мне пост министра обороны

По его словам, в последнее время на Нетаньяху оказывается сильное давление.

Глава партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман в минувшие выходные получил предложение от премьер-министра Биньямина Нетаньяху стать министром обороны. Об этом Либерман объявил в интервью сайту Ynet.

«Дважды в одну ловушку не попадаются. Уже невозможно ничего поправить. Я был министром обороны при Нетаньяху и ушел в отставку. Из-за чего я ушел? Из-за ошибочной концепции, из-за его нежелания по-настоящему противостоять угрозам. Пока Нетаньяху возглавляет властную пирамиду, нет никакого шанса исправить ситуацию», - сказал Либерман.

В руководстве партии «Ликуд» опровергают слова Либермана о том, что ему поступало предложение занять пост министра обороны.