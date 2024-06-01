Отдел экономики 12:18

В последние несколько дней на мировом рынке нефти наблюдается некоторое напряжение, цены снижаются, хотя и довольно медленно. По последним биржевым данным, стоимость барреля нефти марки Brent торгуется у отметки 81,8 доллара за баррель, что означает снижение на 0,16 процента по сравнению с предыдущим днем. Есть две основные причины, объясняющие напряженность нефтяного рынка – это замедление темпов экономического роста в США и Китае, а также запланированная на сегодня, 2 июня, встреча министров нефти стран ОПЕК+, которые проанализируют ситуацию на рынке после сокращения добычи в первом полугодии и оценят последующую политику поставок.

В медиапространстве появляются сообщения, что несколько участников картеля, в том числе Россия и Азербайджан, согласившиеся в начале 2024 года сократить нефтедобычу на 2,2 миллиона баррелей в сутки, обсуждают возможность продлить это сокращение вплоть до конца нынешнего года. 26 из 30 экспертов, опрошенных изданием Bloomberg, спрогнозировали продление текущих ограничений, а восемь из них ожидают, что такой режим продлится до конца 2024 года или даже дольше. Следует отметить, что решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи позволило сохранить на рынке стабильную ситуацию. И хотя обострение ситуации на Ближнем Востоке, война между Израилем и ХАМАС, а также трагическая гибель президента Ирана Эбрахима Раиси, несомненно, повлияли на рынок, однако резкого роста цен на нефть не произошло. На фоне обозначенных выше событий баррель марки Brent подорожал лишь на несколько долларов, однако уже в последующие несколько дней цены вернулись к прежнему уровню.

Одним из традиционных факторов, влияющих на рынок, по-прежнему являются запасы нефти в США. По последним данным Американского агентства энергетической информации (EIA), они сократились на 4,16 миллиона баррелей, что намного больше прогнозировавшихся 1,6 миллиона баррелей. Однако на фоне резкого уменьшения запасов изменились и прогнозы экономического роста в США. Экономисты считают, что они замедляются, следовательно, снижается и спрос. По последним данным, спрос на дизельное топливо в США упал до самого низкого за последние 26 лет сезонного уровня. Согласно ежемесячным данным Управления энергетической информации США, поставки дистиллята - топлива, используемого в грузоперевозках, отоплении и тяжелой промышленности, упали до 3,67 миллиона баррелей в день. Эта цифра знаменует собой пересмотр в сторону понижения по сравнению с предыдущими оценками агентства. «Ухудшение ситуации на рынке дизельного топлива является предупреждающим сигналом того, что под угрозой может оказаться более широкий рост спроса на нефть, - считает Деннис Кисслер, старший вице-президент по торговле в BOK Financial Securities. - Потребление топлива, как правило, падает по мере замедления экономики, а замедление экономики предвещает снижение спроса на другие виды топлива. Это связано с замедлением экономик в Азии и США, а также с тем, как инфляция ужесточает потребительские расходы. Люди уже не выходят на улицу и не тратят деньги, как год назад…»

Как пишет российское издание РБК, в мае цены на нефть марки Brent не смогли развить повышение, поскольку не получили новых драйверов со стороны спроса и предложения. Поставки нефти остаются стабильными, а вот перспективы спроса на ресурс в крупнейших экономиках мира в условиях высоких процентных ставок и потери импульса к росту в Китае скорее представляются неопределенными. Аналитик «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова отмечает, что на фоне ухудшения настроений на фондовых площадках цены на нефть вернулись в район майских минимумов. Она также отметила, что отчет Министерства энергетики США носил неоднозначный характер и показал сокращение запасов нефти на неделе с 20 по 26 мая на 4,16 миллиона баррелей при росте запасов нефтепродуктов примерно на 4,56 миллиона баррелей. «Следующими важными для рынка драйверами станут инфляционные данные по Европе и США, а также итоги заседания ОПЕК+», - пишет Кожухова. Российская финансовая компания «БКС Мир инвестиций» не исключает дальнейшего снижения котировок нефти в диапазоне 76,5–78,5 доллара за баррель. Однако в среднесрочной перспективе, как утверждает эксперт Людмила Рокотянская, поддержку рынку могут оказать действия ОПЕК+.