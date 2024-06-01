Зеленский раскритиковал Китай: «помогает России» сорвать Саммит мира

«У нас есть подтверждение 106 стран мира. И это на высоком уровне: на уровне лидеров, на высоком уровне представителей своих стран… Россия сегодня ездит по многим странам мира, угрожая блокадой пищевой продукции, агропродукции или химии, ценами на энергетику или просто давит на другие государства мира, чтобы они не были на саммите», - заявил украинский лидер.

В настоящее время Украина имеет подтверждение 106 стран мира об их участии в Саммите мира в Швейцарии 15 июня, однако Россия пытается помешать его проведению, и Китай в этом ей помогает. С таким заявлением президент Украины Владимир Зеленский выступил на конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре в воскресенье во время общения со СМИ. Его цитируют украинские СМИ.

По словам Зеленского, есть «не очень хорошая информация», что некоторые государства помогают России в срыве Саммита мира. «И потому, когда вы спрашиваете, что может сделать мир, мир должен быть крепким, давить политически на Россию, по-другому остановить Путина невозможно, только дипломатическая изоляция, сильная украинская армия, ну и разобраться всем странам мира до конца: не балансировать между Украиной и Россией, а защищать справедливость и международное право», - сказал глава украинского государства.

Зеленский сравнил позиции США и Китая по отношению к Саммиту мира, подчеркнув, что Китай работает на его срыв: «Соединенные Штаты подтвердили свое участие на высоком уровне. У нас есть шанс, что президент будет. Что касается Китая, они не подтвердили свое присутствие на любом уровне. И Соединенные Штаты имеют контакты с некоторыми государствами и поощряют их участвовать в Саммите мира. Китай, к сожалению, наоборот, работает над тем, чтобы страны не приезжали на Саммит мира. Большая разница между двумя этими позициями».

Отвечая на вопрос, согласится ли он принять участие в отдельной конференции, которую планируют провести Китай и Бразилия с участием России, украинский президент заявил: «Украина как жертва этой войны имела право инициировать путь к завершению войны, а именно Саммит мира».

«Никто не имеет права рассказывать нам, как должна закончиться эта война. Она должна закончиться по закону, в соответствии с международным правом. По справедливости. И это обязательно. Мы пригласили и Китай, и Бразилию, и все страны мы приглашаем», — сказал президент Украины.

«Еще раз подчеркиваю: мы готовы были слышать мысли каждой из стран, но на нашей платформе, которая организована нами вместе со швейцарской стороной», — резюмировал Зеленский.

В свою очередь, министр обороны Китая Дун Цзюнь, также принимающий участие во встрече в Сингапуре, заявил, что его страна старается не поддерживать ни Россию, ни Украину: «Что касается украинского кризиса, то Китай ответственно подходит к продвижению мирных переговоров. Мы никогда не поставляли оружие ни одной из сторон конфликта. Мы установили строгий контроль над экспортом товаров двойного назначения и никогда не делали ничего, чтобы раздуть пламя. Мы твердо стоим на стороне мира и диалога».

На вопросы о конкретных и немедленных мерах по прекращению войны, которые можно было бы ожидать от Пекина, китайский министр не ответил.

Ранее Пекин сообщил, что Китай не примет участия в саммите, поскольку его условия — признание конференции как Россией, так и Украиной, равное участие всех сторон и честное обсуждение всех предложений — не выполнены. Поездка на саммит президента США Джо Байдена также под вопросом. Хотя он и планирует находиться в Европе в дни проведения саммита, но, скорее всего, США там будут представлять высокопоставленные дипломаты.