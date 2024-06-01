В конце февраля 2022 года главе Банка России Эльвире Набиуллиной пришлось усилить личную охрану, пишет The Economist со ссылкой на одного из сотрудников ЦБ. Решение было принято после того, как регулятор объявил о повышении ключевой ставки до рекордных 20%.

28 февраля 2022 года Банк России поднял ключевую ставку сразу на 1050 б.п. — с 9,5 до 20%, это стало историческим максимумом. Тогда регулятор заявил, что данная мера позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность в стране, а также защитит сбережения россиян от обесценивания. На рекордном уровне ключевая ставка продержалась месяц, затем ее начали снижать. По данным на сентябрь 2022 года, она была на уровне 7,5% и оставалась такой до лета 2023-го. В июле Банк России после длительной паузы снова поднял ключевую ставку — с 7,5% до 8,5% годовых. К марту 2024 года ставка достигла 16%.

The Economist обращает внимание, что не первый год ходят слухи о желании Эльвиры Набиуллиной уйти в отставку. Однако, по мнению собеседников The Economist, Владимир Путин вряд ли примет ее заявление, пока он сам остается на посту президента.