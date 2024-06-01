Как передает BFMTV, постер представлял собой «кошмарную версию этой же картины, изображающую поле маков в 2100 году, разоренное огнем и засухой».

Девушка в футболке с надписью «Плюс 4 градуса — ад» также успела приклеить свою руку к стене рядом с рамой. Злоумышленницу задержали. Картина не пострадала. Реставраторы очищают стекло. Дирекция музея сообщила, что намерена подать иск против вандалов.

Знаменитая работа 1873 года представлена сейчас на выставке в парижском музее Орсе, посвященной 100-летию импрессионизма.