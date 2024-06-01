Под давлением США: Израиль меняет свои планы

Израиль изменил планы военной операции в Рафахе после серии консультаций с представителями США, чтобы избежать пересечения «красной черты», определенной администрацией Байдена, а также ухудшения отношений между странами. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в США и Израиле.

Согласно публикации, Израиль отменил первоначальный план, включавший рейд силами двух дивизий. В Белом доме опасались, что такая операция приведет к эскалации конфликта и значительному увеличению числа погибших в Газе.

В результате Израиль сосредоточился на ограниченных действиях в районе границы между сектором Газа и Египтом и на менее масштабных рейдах на территории Рафаха.