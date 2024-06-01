Украинцы контратакуют

Украинские военные контратаковали в Волчанске и отбили несколько кварталов, заявил эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Известно, что в середине мая россияне заняли северную часть Волчанска в Харьковской области Украины и несколько центральных кварталов. В течение последних дней ВСУ удалось частично выбить россиян из центра.

«Уже только около четверти территории города находится под однозначным российским контролем. Неделю назад это была почти половина. Кажется, украинцам удалось там продвинуться и вытеснить россиян. Россияне теряют позиции в Волчанске и все чаще прибегают к разрушению города с помощью РСЗО, тяжелой артиллерии и планирующих авиабомб, сбрасываемых с расстояния», - утверждает Рёпке.