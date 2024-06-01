Синоптики о погоде на понедельник

В понедельник, 3 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии.

Температура воздуха составит ночью 18-21° тепла, днем 28-33° тепла.

Атмосферное давление - 762 мм рт. ст., относительная влажность воздуха ночью 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в отдельных горных районах возможны дожди, ливни, грозы и град. Умеренный восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 16-21° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 6-11° тепла, днем 15-20° тепла.