Суровые приговоры «стрелку Исмаилову» и его подельникам

Как сообщает корреспондент haqqın.az, согласно приговору, каждый из подсудимых признан виновным в покушении на убийство и незаконном хранении оружия.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу обвиняемых в совершении вооруженного нападения Шахмара Исмаилова, Вугара Гулиева и Рамала Мамедова.

Шахмар Исмаилов приговорен к 13 годам и 6 месяцам, Вугар Гулиев - к 12 годам и 6 месяцам, а Рамал Мамедов - к 12 годам лишения свободы.

Напомним, в марте 2023 года в Баку произошел вооруженный инцидент. В ходе расследования было установлено, что Шахмар Исмаилов, Вугар Гулиев и Рамал Мамедов в сговоре с другими лицами пытались застрелить Ниджата Акперова.

Однако последний смог уклониться от пуль и не пострадал. В то же время случайно на месте стрельбы оказались Тамерлан Гусейнов (1983 г.р.) и Фаган Рагимли (2002 г.р.), которые получили ранения. Шахмар Исмаилов, Вугар Гулиев и Рамал Мамедов были задержаны, им предъявили обвинения по статьям 29, 120.2.1, 29, 120.2.4 (покушение на убийство группой лиц), 228.2.1 (незаконное приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору) и другим статьям УК Азербайджана. Потерпевшими по уголовному делу были признаны Тамерлан Гусейнов, Фаган Рагимли и Ниджат Акперов.