Трамп пообщался с Хабибом Нурмагомедовым

РБК передает, что на турнире UFC 302 россиянин Ислам Махачев защитил титул чемпиона в легком весе, победив американца Дастина Порье.

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом на турнире промоушена в Ньюарке (штат Нью-Джерси).

Трамп и Нурмагомедов встретились у октагона, пообщались и пожали друг другу руки. Промоутер Али Абдель-Азиз опубликовал в Instagram совместную фотографию с Трампом и Нурмагомедовым. «Президент Трамп сказал Хабибу, что он его любимый боец всех времен», — написал промоутер.

После боя Махачева двоюродного брата Хабиба, чемпиона Bellator Усмана Нурмагомедова задержала и вывела из зала охрана — россиянин пытался попасть в октагон, что запрещено правилами.