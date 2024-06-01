Пожар на российском нефтезаводе: есть жертвы
Два человека погибли из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «ЛУКОЙЛ» в Ухте (Республика Коми), передают российские СМИ.
Сообщается, что произошла разгерметизация в резервуарном парке «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». В результате два человека погибли и четверо пострадали. Погибшие и пострадавшие — сотрудники завода, проводившие работы в одном из резервуаров. На месте происшествия работают более 70 сотрудников МЧС.
Отмечается, что версия атаки беспилотников не рассматривается.