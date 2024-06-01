Минобороны России заявило о захвате украинского села

Уманское находится в Покровском районе Донецкой области Украины, примерно в 30 километрах к северо-западу от Донецка.

В конце мая OSINT-проект Deep State, анализирующий обстановку на фронте по открытым данным, сообщал, что российские войска продвинулись в этом районе.

Украина заявление Минобороны РФ не комментировала. Генштаб ВСУ в сводке утром 2 июня сообщил, что на Покровском направлении войска РФ пытаются продвинуться в районах Новоалександровки и Сокола. ВСУ отразили две атаки противника, еще три боя продолжаются. «Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры по стабилизации ситуации», — завили в украинском Генштабе.