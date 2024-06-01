Мамед Эфендиев, автор haqqin.az 15:07

Как уже писал haqqin.az, на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон под предлогом «спасения Европы от смерти» совершил трехдневный визит в ФРГ, где в минувший вторник ему была вручена Вестфальская премия мира. Вот, пожалуй, и все, что запомнилось по ходу первого за последние 24 года визита президента Французской Республики в Федеративную Республику Германия. Издающаяся в США газета Politico описала встречу президента Франции, как визит умного и красноречивого французского соседа в гости к «незадачливому неудачнику» Олафу Шольцу, растерявшему свою политическую популярность.

В публикации канцлер ФРГ описывается, как «несмешной и непопулярный политик, чья карьера после кратковременного взлета пошла на спад и которого многие считают неудачником». И вот когда, казалось бы, хуже уже некуда, в гости к Шольцу приезжает «более умный, красивый и красноречивый» французский политик. В публикации Politico отмечается и «плохая атмосфера» на встрече двух лидеров, которые, несмотря на дружелюбные улыбки, не любят друг друга и не соглашаются по многим политическим вопросам. Словом, безрезультатность этой встречи была предсказана заранее. Впрочем, с последним выводом американской газеты можно и поспорить. Поскольку вскоре после визита Макрона авторитетное международное агентство S&P понизило кредитный рейтинг Франции с уровня АА до АА-. Правда, Шольц здесь явно ни при чем. Просто понизив рейтинг «ведущей страны Европы, которую изо всех сил пытается спасти президент Макрон» на фоне дефицита бюджета Франции в 2023 году и негативных экономических прогнозов, агентство S&P как бы напомнило Макрону о том, что вместо тревог по поводу «умирающей старушки Европы», президенту Франции следовало бы полностью переключиться на спасение экономики своей страны. Следует напомнить, что агентство S&P оценивает состояние экономики Франции уже без малого полвека - с 1975 года. При этом до 31 мая нынешнего года кредитный рейтинг республики понижался лишь дважды: в 2011-м с уровня ААА до АА+ и в 2012 году - до отметки АА.

Как мы видим, за последние тринадцать лет Франция опустилась с процветающего уровня ААА до АА-, потеряв не только одно «А», но и прибавив к нему знак «минус». Рост дефицита бюджета с ожидавшихся 4,9 процента до фактических 5,5 процента ВВП, зафиксированных в 2023 году, французское правительство связывает с внешними факторами – замедлением экономики КНР и войной в Украине. При этом в минувшем году уровень государственного долга республики достиг 3,1 триллиона евро, что составляет 110,6 процента ВВП Франции. Отсюда и вывод: только внешними факторами наличие такой суммы долга объяснить трудно. К тому же, по оценкам экономистов, в 2024 году дефицит бюджета также вряд ли удержится в прогнозируемых рамках (около 4,4 процента) и по итогам года может составить 5,1-5,2 процента ВВП. Казалось бы, достаточно серьезное предупреждение для Парижа. Но в столице Пятой Республики, как ни парадоксально, настроены весьма оптимистично. Министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр гордо заявляет:

«Я принял к сведению решение рейтингового агентства, однако это не повлияет на мою работу по восстановлению государственных финансов. Это изменение рейтинга также не окажет воздействия на повседневную жизнь французов». По словам министра экономики и финансов, стратегия властей остается неизменной — это «реиндустриализация» страны, достижение полной занятости и поддержание курса, который позволит к 2027 году вернуть уровень дефицита госбюджета к отметке 3 процента ВВП. Только вот что это за «реиндустриализация» такая, которую с такой напористостью проводит правительство и против которой так решительно настроено большинство рядовых французов? В Министерстве финансов заявили: чтобы в 2024 году сдержать бюджетный дефицит на уровне 5,1 процента, Франции к уже объявленной экономии 10 миллиардов евро необходимо сэкономить еще 10 миллиардов.