Макрон все еще наступает на армянские грабли… загнивающий капитализм

Мамед Эфендиев, автор haqqin.az

Как уже писал haqqin.az, на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон под предлогом «спасения Европы от смерти» совершил трехдневный визит в ФРГ, где в минувший вторник ему была вручена Вестфальская премия мира.

Вот, пожалуй, и все, что запомнилось по ходу первого за последние 24 года визита президента Французской Республики в Федеративную Республику Германия.

Издающаяся в США газета Politico описала встречу президента Франции, как визит умного и красноречивого французского соседа в гости к «незадачливому неудачнику» Олафу Шольцу, растерявшему свою политическую популярность.

Мировые СМИ пишут о «плохой атмосфере» на встрече двух лидеров, которые, несмотря на дружелюбные улыбки, не любят друг друга и не соглашаются по многим политическим вопросам

В публикации канцлер ФРГ описывается, как «несмешной и непопулярный политик, чья карьера после кратковременного взлета пошла на спад и которого многие считают неудачником». И вот когда, казалось бы, хуже уже некуда, в гости к Шольцу приезжает «более умный, красивый и красноречивый» французский политик.

В публикации Politico отмечается и «плохая атмосфера» на встрече двух лидеров, которые, несмотря на дружелюбные улыбки, не любят друг друга и не соглашаются по многим политическим вопросам.

Словом, безрезультатность этой встречи была предсказана заранее.

Впрочем, с последним выводом американской газеты можно и поспорить. Поскольку вскоре после визита Макрона авторитетное международное агентство S&P понизило кредитный рейтинг Франции с уровня АА до АА-. Правда, Шольц здесь явно ни при чем. Просто понизив рейтинг «ведущей страны Европы, которую изо всех сил пытается спасти президент Макрон» на фоне дефицита бюджета Франции в 2023 году и негативных экономических прогнозов, агентство S&P как бы напомнило Макрону о том, что вместо тревог по поводу «умирающей старушки Европы», президенту Франции  следовало бы полностью переключиться на спасение экономики своей страны.

Следует напомнить, что агентство S&P оценивает состояние экономики Франции уже без малого полвека - с 1975 года. При этом до 31 мая нынешнего года кредитный рейтинг республики понижался лишь дважды: в 2011-м с уровня ААА до АА+ и в 2012 году - до отметки АА.

Вскоре после визита Макрона авторитетное международное агентство S&P понизило кредитный рейтинг Франции с уровня АА до АА-

Как мы видим, за последние тринадцать лет Франция опустилась с процветающего уровня ААА до АА-, потеряв не только одно «А», но и прибавив к нему знак «минус».

Рост дефицита бюджета с ожидавшихся 4,9 процента до фактических 5,5 процента ВВП, зафиксированных в 2023 году, французское правительство связывает с внешними факторами – замедлением экономики КНР и войной в Украине.

При этом в минувшем году уровень государственного долга республики достиг 3,1 триллиона евро, что составляет 110,6 процента ВВП Франции. Отсюда и вывод: только внешними факторами наличие такой суммы долга объяснить трудно.

К тому же, по оценкам экономистов, в 2024 году дефицит бюджета также вряд ли удержится в прогнозируемых рамках (около 4,4 процента) и по итогам года может составить 5,1-5,2 процента ВВП.

Казалось бы, достаточно серьезное предупреждение для Парижа. Но в столице Пятой Республики, как ни парадоксально, настроены весьма оптимистично. Министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр гордо заявляет:

Хотя Бруно Ле Мэр гордо заявляет...

«Я принял к сведению решение рейтингового агентства, однако это не повлияет на мою работу по восстановлению государственных финансов. Это изменение рейтинга также не окажет воздействия на повседневную жизнь французов».

По словам министра экономики и финансов, стратегия властей остается неизменной — это «реиндустриализация» страны, достижение полной занятости и поддержание курса, который позволит к 2027 году вернуть уровень дефицита госбюджета к отметке 3 процента ВВП.

Только вот что это за «реиндустриализация» такая, которую с такой напористостью проводит правительство и против которой так решительно настроено большинство рядовых французов?

В Министерстве финансов заявили: чтобы в 2024 году сдержать бюджетный дефицит на уровне 5,1 процента, Франции к уже объявленной экономии 10 миллиардов евро необходимо сэкономить еще 10 миллиардов.

И все это ради одной грабли?

И вот уже Макрон призывает Евросоюз в корне изменить бизнес-модель сообщества, которая строилась на дешевой энергии из России, прекрасном для экспорта китайском рынке и на организации производств в Центральной Европе под геополитическим зонтиком США.

Так и хочется спросить: а что, собственно, может таить в себе новая бизнес-модель президента Макрона, если он, желая добиться притока дешевых энергоресурсов и наладить торговлю с Китаем, последовательно портит отношения с Азербайджаном - источником этих энергоресурсов и важным звеном в Срединном транспортном коридоре? Причем делает это исключительно ради Армении, которая ну никак не поможет ему все это обеспечить.

И стоит ли вообще создавать сложные модели, чтобы усвоить, наконец, простую истину - Азербайджан намного важнее Армении.

И не только для Франции…