Дмитрий Рой, автор haqqin.az 15:25

На прошедших в минувшие выходные праймериз «Единой России» перед региональными выборами в сентябре ветераны СВО на Украине потерпели ряд поражений. Институт выборов как народного голосования выхолощен и фактически перестал существовать, а картинка в телевизоре на эту тему – большая потемкинская деревня. Есть только одни выборы с двумя избирателями: Владимиром Путиным и его «Единой Россией» - партией правящих элит, успешно вживающейся в роль КПСС. И, пожалуй, впервые мы наблюдаем публичный конфликт между двумя субъектами власти. Нынешняя номенклатура категорически отказалась интегрировать в себя «героев СВО», хотя российский президент раз за разом заявляет, что они должны стать «новой элитой России». «Но зачем новые элиты, когда уже есть проверенные старые?» - решили чиновники и партайгеноссе. И решили «прокатить» их на праймериз. Наглядно и организованно показав, что видеть «героев СВО» в стройных рядах чиновников и депутатов не желают.

Для такого шага у них есть как минимум два весомых аргумента. Первый заключается в том, что места во власти и одновременно деляны для кормлений в России уже давно поделены и нарезаны. Чужие здесь не ходят, поскольку их появление означает, что с ними придется делиться. А второй заключается в том, что «сверху» им рекомендовано включать во власть «кота в мешке», никому из старой элиты неизвестного и ранее ничем себя не зарекомендовавшего. А сможет ли он встроиться в существующую систему? А будет ли играть по уже устоявшимся правилам? А окажется ли достаточно компетентным по современным российским аппаратным понятиям для занимаемой должности? «Участие в СВО» совсем не означает навыков гражданского управления. Поэтому резонность опасений среднего и низшего звена российской бюрократии вполне понятна и в чем-то даже объяснима. Поэтому вполне логичным стал факт того, что их в ходе аппаратных игр просто отсеяли на этапе предварительного отбора. Так спокойнее.