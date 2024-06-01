Свежей крови в российской власти места нет наш комментарий
На прошедших в минувшие выходные праймериз «Единой России» перед региональными выборами в сентябре ветераны СВО на Украине потерпели ряд поражений.
Институт выборов как народного голосования выхолощен и фактически перестал существовать, а картинка в телевизоре на эту тему – большая потемкинская деревня. Есть только одни выборы с двумя избирателями: Владимиром Путиным и его «Единой Россией» - партией правящих элит, успешно вживающейся в роль КПСС.
И, пожалуй, впервые мы наблюдаем публичный конфликт между двумя субъектами власти. Нынешняя номенклатура категорически отказалась интегрировать в себя «героев СВО», хотя российский президент раз за разом заявляет, что они должны стать «новой элитой России». «Но зачем новые элиты, когда уже есть проверенные старые?» - решили чиновники и партайгеноссе. И решили «прокатить» их на праймериз. Наглядно и организованно показав, что видеть «героев СВО» в стройных рядах чиновников и депутатов не желают.
Для такого шага у них есть как минимум два весомых аргумента. Первый заключается в том, что места во власти и одновременно деляны для кормлений в России уже давно поделены и нарезаны. Чужие здесь не ходят, поскольку их появление означает, что с ними придется делиться.
А второй заключается в том, что «сверху» им рекомендовано включать во власть «кота в мешке», никому из старой элиты неизвестного и ранее ничем себя не зарекомендовавшего. А сможет ли он встроиться в существующую систему? А будет ли играть по уже устоявшимся правилам? А окажется ли достаточно компетентным по современным российским аппаратным понятиям для занимаемой должности?
«Участие в СВО» совсем не означает навыков гражданского управления. Поэтому резонность опасений среднего и низшего звена российской бюрократии вполне понятна и в чем-то даже объяснима. Поэтому вполне логичным стал факт того, что их в ходе аппаратных игр просто отсеяли на этапе предварительного отбора. Так спокойнее.
А руководству доложили, что так, мол, и так, вот какая загогулина получилась. Нет, так-то ребята хорошие и даже молодцы – но вот конкретно эти для вхождения в структуры власти не подошли. Может быть, им улыбнется удача в следующий раз, когда-нибудь, пусть заходят в следующем году. А пока пусть какое-нибудь военно-патриотическое общество создадут. Или в школы ходят, детишкам про свои «подвиги» рассказывают. А во власть ни-ни. Их там никто не ждет, им там не рады.
Какова же реакция российского президента на этакий акт саботажа со стороны бюрократического аппарата? Не стукнет ли он кулаком по столу, не потребует ли от него исполнения того, о чем постоянно говорил с экрана?
А вот это вряд ли. Не будет Владимир Путин ссориться с аппаратом из-за «героев СВО». Прежде всего потому, что и для него они «кот в мешке», поведение их непредсказуемо.
В силу многих обстоятельств российский президент категорически избегает видеть новых лиц в своем окружении, достаточно посмотреть на «новое правительство», сформированное им после инаугурации. Как говорится, на манеже все те же, нынешняя кремлевская номенклатура – это пожизненно, и чтобы лишится места в ней, надо очень постараться. Или стать жертвой во внутриклановой борьбе. «Свежей крови» в ней места нет, как нет его и на среднем и нижнем управленческом уровне.