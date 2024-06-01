Бизнесвумен стала президентом Исландии

На выборах президента Исландии одержала победу предприниматель и инвестор Халла Томасдоттир, сообщает Bloomberg.

Томасдоттир получила 32,8% голосов избирателей. Второе место (25,2%) заняла Катрин Якобсдоттир, которая в апреле 2024 года ушла в отставку с постов премьер-министра Исландии (2017 - 2024) и лидера «Движения левых зеленых» (2013 - 2024). На третьем месте (15,5%) оказалась гендиректор Национального энергетического управления Исландии Халла Хрюнд Логадоттир. Явка на выборах составила 78,83%.

Томасдоттир будет второй женщиной в должности главы страны. Она станет преемницей уходящего в отставку Гвюдни Йоуханнессона, который пробыл на посту два четырехлетних срока.

Томасдоттир выступает за прозрачность в бизнесе, уделяя особое внимание деловой этике, устойчивому развитию и равенству.