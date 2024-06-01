Макрон дал добро Украине новость дополнена
Франция дала разрешение Украине на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadow/Scalp для ударов по российским аэродромам, пишет ВВС со ссылкой на анонимного офицера военной авиации.
Официально Франция об этом не заявляла.
«Великобритания и Франция, которые поставляют Украине свою совместную разработку - крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow (во Франции они называются SCALP), не ограничили явным образом их использование. А дальность их действия может достигать 250 км», - говорится в статье.
Журналисты напомнили, что на днях президент Франции Эммануэль Макрон публично подчеркнул необходимость снятия запрета для Украины на нанесение ударов по РФ поставленным оружием. «Мы должны позволить (украинцам - ред.) ликвидировать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и, по сути, военные объекты, с которых Украина подвергается атакам», - сказал французский лидер.