Сборная Азербайджана и «Баку Флеймс» стартуют на этапе Женской серии FIBA в Габале

Сегодня в Габале стартует третий этап Женской серии FIBA по баскетболу 3x3.

В Габалу съехались восемь команд: сборные Азербайджана, Польши, Италии, Португалии и Румынии, а также клубы «Баку Флеймс» (Азербайджан), «Варшава Лотто» (Польша) и «Барселона Пантерс» (Испания).

В группе «А» сыграют Азербайджан, Португалия, «Варшава Лотто» и «Баку Флеймс». В группе «B» выступят Польша, Италия, Румыния и «Барселона Пантерс».

Игры начнутся сегодня в 16:30. В первом матче сборная Азербайджана встретится с «Баку Флеймс». В 18:10 «Флеймс» сыграют с соперницами из Варшавы. В 19:00 состоится матч Азербайджан – Португалия. В 20:00 начнется игра между «Баку Флеймс» и португалками, а в 20:50 – встреча между сборной Азербайджана и «Варшава Лотто».

В состав сборной Азербайджана входят Татьяна Денискина, Бината Ризванова, Дина Ульянова и Мерседес Уолкер. За «Баку Флеймс» сыграют Сали Аль-Хури, Наиля Алисултанова, Хавва Настакалова и Эвелина Гарадаглы.