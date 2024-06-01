Сборная Азербайджана и «Баку Флеймс» стартуют на этапе Женской серии FIBA в Габале
Сегодня в Габале стартует третий этап Женской серии FIBA по баскетболу 3x3.
В Габалу съехались восемь команд: сборные Азербайджана, Польши, Италии, Португалии и Румынии, а также клубы «Баку Флеймс» (Азербайджан), «Варшава Лотто» (Польша) и «Барселона Пантерс» (Испания).
В группе «А» сыграют Азербайджан, Португалия, «Варшава Лотто» и «Баку Флеймс». В группе «B» выступят Польша, Италия, Румыния и «Барселона Пантерс».
Игры начнутся сегодня в 16:30. В первом матче сборная Азербайджана встретится с «Баку Флеймс». В 18:10 «Флеймс» сыграют с соперницами из Варшавы. В 19:00 состоится матч Азербайджан – Португалия. В 20:00 начнется игра между «Баку Флеймс» и португалками, а в 20:50 – встреча между сборной Азербайджана и «Варшава Лотто».
В состав сборной Азербайджана входят Татьяна Денискина, Бината Ризванова, Дина Ульянова и Мерседес Уолкер. За «Баку Флеймс» сыграют Сали Аль-Хури, Наиля Алисултанова, Хавва Настакалова и Эвелина Гарадаглы.
Команды, занявшие в группах первые места, выйдут в полуфинал. Коллективы, ставшие в своих группах вторыми и третьими, сыграют в четвертьфинале. Матчи плей-офф, в том числе и финал, пройдут завтра.
Турнир в Габале – третий этап Женской серии. Два первых этапа прошли в Спрингфилде (США) и Марселе (Франция). Азербайджанские баскетболистки в них не участвовали, а победили соответственно сборные Канады и Франции. Всего будет 19 этапов, в том числе в Губе (20-21 июля) и в Баку (17-18 августа). А финал пройдет в китайском Ханчжоу 7-8 сентября.
Напомним, в прошлом году азербайджанская команда «Нефтчи» выиграла четыре этапа Серии – в Шуше, Нетании (Израиль), Мелилье (Испания) и Дебрецене (Венгрия).
Также важно помнить, что сборная Азербайджана завоевала право выступать на Олимпиаде в Париже.