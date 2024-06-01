Между Ираном и Китаем пробежала черная кошка

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Китая в Тегеране, чтобы выразить протест из-за позиции Пекина относительно принадлежности трех островов в Персидском заливе, которые являются предметом территориального спора между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Вопрос принадлежности островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса упоминался в совместном эмиратско-китайском заявлении, опубликованном по итогам визита президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайана в Пекин. В документе говорилось, что Китай «выразил поддержку усилиям Объединенных Арабских Эмиратов по достижению мирного решения проблемы трех островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса посредством двусторонних переговоров в соответствии с международным правом».

Агентство отмечает, что представитель иранского внешнеполитического ведомства вручил послу ноту протеста, поскольку «китайское правительство поддержало необоснованные утверждения, содержащиеся в совместном заявлении».

В сообщении агентства говорится, что представитель министерства призвал Китай уважать суверенитет и территориальную целостность других стран, заявив о «неизменной принадлежности трех иранских островов».

Между ИРИ и ОАЭ существует территориальный спор вокруг трех вышеуказанных островов в Персидском заливе. В ОАЭ заявляют, что обладают суверенным правом владения этими островами. В ИРИ же считают эти три пограничных острова «вечной иранской территорией». МИД Ирана не раз выражал протест китайской стороне из-за позиции в отношении статуса островов. Последний раз иранское внешнеполитическое ведомство вызывало китайского посла в декабре 2022 года. Тогда председатель КНР Си Цзиньпин подписал аналогичное заявление по итогам саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Китая, который проходил в Саудовской Аравии. После дипломатического скандала Китай выступил с заявлением в поддержку территориальной целостности Ирана.