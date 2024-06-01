Обесточены российские населенные пункты
Жители шести сел Краснояружского района Белгородской области остались без света после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.
«В результате артиллерийского обстрела повреждена линия электропередач», — заявил Гладков.
По его словам, село Графовка находится под обстрелом и атакой дронов со стороны ВСУ. Он утверждает, что пострадавших среди мирных жителей нет.
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