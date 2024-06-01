«Нравится это кому-то или нет»: Украина пригласила на Саммит мира и Израиль, и Палестину

«У нас нет никаких двойных стандартов. Именно поэтому, несмотря на то — нравится кому-то или не нравится — мы пригласили на саммит мира и Палестину, и Израиль», — сказал Зеленский, общаясь с представителями иностранных СМИ на полях конференции «Диалог Шангри-Ла».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Глобальный саммит мира, который состоится в Швейцарии, приглашены все страны мира вне зависимости от того, поддерживают они Украину или нет.

По словам Зеленского, Украина «готова услышать мнение каждого», если это касается завершения войны: «Готовы с ними говорить. Не приглашены были только представители России. Не только потому, что они агрессоры, не только поэтому, хотя это пункт номер один. А пункт номер два — потому что у нас были с ними саммиты под названием «Нормандский формат», на котором мы уже договаривались. После которого они не держали своего слова и продолжали нас убивать. Годами. И блокировали любой процесс».

Глава украинского государства заявил, что «мы пригласили все страны, которые поддерживают нас или даже не поддерживают. Мы их пригласили. Никого не будет, кто будет блокировать. Мы подготовим после этого саммита на техническом уровне план, как решить три пункта (ядерная безопасность, продовольственная безопасность и возвращение похищенных детей). И когда план будет готов, его передадут представителям Российской Федерации».