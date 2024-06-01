По итогам 9 туров он набрал 7 очков и опередил ближайших конкурентов на пол-очка. Магомед, рейтинг которого равен 2560, выиграл пять партий, в том числе одолел черными фигурами индийского шахматиста Раунака Садвани с рейтингом 2654.

Заняв 1-е место, Мурадлы заработал 16 тысяч долларов.

Стоит сказать, что Магомед Мурадлы является чемпионом мира среди молодежи в блице. Этот титул он завоевал в прошлом году.

В ОАЭ также играли Эльтадж Сафарли, Ханым Баладжаева, Гюнай Мамедзаде, Говхар Бейдуллаева, Гюльнар Мамедова и другие наши шахматисты. Наиболее успешно выступил Сафарли, набравший 6,5 очка и занявший 6-е место.

После завершения турнира с азербайджанскими шахматистами встретился президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов.