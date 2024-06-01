В издании отмечают, что недавно российская армия перешла границу и наступает на двух направлениях. Чтобы предотвратить дальнейшие прорывы, украинские «дроноводы» минируют переходы и дороги на государственной границе, разбрасывая мины с БПЛА.

Журналист говорит, что военные ВСУ базируются в бункере, откуда выходят только на несколько минут ночью, чтобы запустить дроны.

«Несколько недель назад их перебросили сюда из Донбасса. ВС РФ не знают об этой позиции, но следят за приграничной территорией. Поэтому украинцев может выдать любой огонь или свет. Группа BILD поспешно покинула позицию ночью, потому что к ней приблизился российский дрон. На следующий день ВСУ прислали Ронцхаймеру кадры российской техники, которая подорвалась на установленных ночью минах», - говорится в сообщении.