Турецкая армия громит боевиков

Турецкие военные нейтрализовали на севере Ирака и Сирии в общей сложности 16 членов террористической организации РКК/YPG. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

По данным ведомства, 14 боевиков обезврежены в иракских районах Хакурк и Метина. Еще двоих террористов удалось нейтрализовать в зоне проведения антитеррористической операции ВС Турции «Щит Евфрата» в Сирии.

Напомним, США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.