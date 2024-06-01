Что пообещал Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае повторного избрания на высший государственный пост готов рассекретить материалы, касающиеся убийства в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди, терактов 11 сентября 2001 года, а также дела Джеффри Эпштейна.

Во время интервью телеканалу Fox News журналистка спросила, готов ли Трамп для восстановления доверия американского общества к таким органам, как ЦРУ и ФБР, снять гриф секретности с документов по упомянутым делам. На все три дела бывший хозяин Белого дома ответил утвердительно.

Трамп также отметил, что, когда находился во главе американской администрации, рассекретил «множество материалов» по делу убийства Кеннеди.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии.