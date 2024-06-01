ОПЕК+ продлила нефтяную сделку

ОПЕК+ решила продлить соглашение о сокращении добычи нефти на весь 2025 год, сообщила организация в коммюнике по итогам заседания, прошедшего 2 июня.

Нефтяная сделка без учета добровольных сокращений ряда стран ранее была рассчитана до конца 2024 года.

Общая квота стран на следующий год повышена. Так, ранее разрешенный уровень добычи нефти всех участников ОПЕК+ составлял 39,425 млн барр. в сутки (б/с). С января 2025 года эта квота вырастет на 300 тыс. б/с из-за ОАЭ и составит 39,725 млн б/с.

Кроме того, ряд участников добровольно в течение всего 2024 года снижают производство на 1,7 млн б/с и еще на 2,2 млн б/с только в первом полугодии, включая Россию и Саудовскую Аравию.