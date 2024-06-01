Китай сделал грозное заявление

По словам китайского министра, армия КНР будет действовать «решительно», чтобы прекратить независимость острова. Тот, кто осмелится отделить Тайвань от Китая, «будет раздавлен на куски и подвергнется уничтожению», заявил он.

Министр обороны Китая Дун Цзюнь заявил на полях конференции по вопросам безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, что те, кто пытается отделить Тайвань от Китая, будут «раздавлены и потерпят крах». Об этом 2 июня сообщает DW.

Дун Цзюнь также обвинил руководящую Демократическую прогрессивную партию Тайваня в том, что она шаг за шагом «подрывает китайскую идентичность острова»: «Эти сепаратисты недавно сделали фанатичные заявления, которые демонстрируют их измену китайской нации и своим предкам. Они будут прибиты к столбу позора в истории».

Министр утверждает, что Китай настроен на мирное воссоединение с островом, но этому препятствуют силы независимости Тайваня.

Цзюнь также возмутился американской поддержкой Тайваня: «Они продают много оружия Тайваню. Такие действия посылают очень неправильные сигналы силам независимости Тайваня и заставляют их становиться очень агрессивными. Я думаю, нам ясно, что истинная цель иностранной державы — использовать Тайвань для сдерживания Китая».

Он также отметил, что терпение Пекина в отношении «нарушений и провокаций» в Южно-Китайском море, где Китай часто сталкивается с филиппинскими судами, имеет свои пределы. Но Пекин в этой ситуации сохраняет достаточную сдержанность, которая «не может быть безграничной».

Тайваньские власти назвали «провокационными и иррациональными» комментарии представителя КНР.