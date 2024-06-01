Каспарову грозит уголовное дело

Следствие может возбудить уголовное дело в отношении чемпиона мира по шахматам и оппозиционного политика Гарри Каспарова по статье об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента», сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Уголовное дело грозит Каспарову по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об «иностранных агентах»). В настоящее время все основания для этого есть», — сказал он.

Согласно Уголовному кодексу РФ, Каспарову может грозить до двух лет колонии или штраф до 300 тыс. рублей.

В мае 2022 года российский Минюст объявил Каспарова «иностранным агентом».