Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю Всемирного дня велосипедиста прокатился на велосипеде.

Целью своего публичного велопробега он назвал «привлечь внимание всех нас к здоровому образу жизни – велосипедной культуре».

«В отличие от автомобиля, окна которого порой бронированные, отрезают нас от природы, велосипед дает нам возможность общаться с природой», - поделился своими впечатлениями премьер Армении.