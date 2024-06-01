«Мусорный ответ» товарища Кима Сеулу

Северная Корея с 28 мая по 2 июня запустила в сторону Южной Кореи около 15 тонн мусора с помощью примерно 3 500 воздушных шаров в ответ на распространение пропагандистских листовок со стороны южнокорейских активистов.

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя северокорейского Министерства обороны.

По его словам, Пхеньян временно прекратит эти шаги, так как, по мнению северокорейцев, они являются лишь ответной мерой. Вместе с тем там предупредили, что возобновят отправку мусора на воздушных шарах, если с южнокорейской стороны будут вновь распространяться пропагандистские листовки.