Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:23

Поп ГАПОНян или преподобный Баграт Галстанян, называйте как душе угодно, лидер нынешнего протестного движения армянской оппозиции ужесточает политическую риторику в адрес премьер-министра Никола Пашиняна. Параллельно обостряется противостояния между протестующими и полицией. Накануне «Красные береты» Пашиняна применили силу против сограждан, митинговавших у зданий госструктур в Ереване. На данный момент известно о большом количестве задержанных и пострадавших в ходе вчерашних столкновений с полицией.

В то же время не приходится говорить об увеличении числа протестующих на улицах и площадях армянской столицы. Судя по всему, власти без особого труда держат под своим контролем «священную революцию» Галстаняна и, как и в предыдущие разы, ждут, пока волны протеста улягутся и сойдут на нет. Что, в свою очередь, прекрасно понимает Баграт Галстанян, пытающийся всеми средствами мотивировать толпы протестующих, поддерживать градус напряжения и ужесточать риторику в адрес Пашиняна. Одна из групп во главе с Галстаняном отправилась на автомобилях из Еревана в Гюмри. А ближе к вечеру было объявлено, что преподобный примет участие в культурном мероприятии и проведет в Гюмри митинг протеста. Интересно, что примерно в то же время в Гюмри отправилась и Анна Акопян, супруга премьер-министра Пашиняна, которая должна была принять участие в городском благотворительном концерте и отвлечь таким образом часть горожан от участия в демонстрациях протеста.

Словом, несмотря на то, что Галстаняну так и не удалось мобилизовать достаточное количество недовольных для очередной «бархатной революции» в Армении, преподобный явно не намерен признавать свое поражение. Не в пользу архиепископа Галстаняна также и отсутствие поддержки со стороны западных государств и структур, однозначно поддерживающих Пашиняна и его понимающих, насколько далеки цели демонстрантов от европейских ценностей, а потому дистанцирующихся от протестного движения армянской оппозиции. На фоне продолжающихся в Армении акций протеста неожиданно изменила риторику официальная Москва. В российских политических кругах вдруг стали признавать, что Пашинян — это «сильная политическая фигура и умелый актер». И, дескать, поскольку свергнуть премьер-министра невозможно, с ним необходимо сотрудничать. Скорее всего, эта «смена приоритетов» связана с устоявшимся в Ереване мнением, что за протестами в Армении стоит Москва, и вот теперь, как утверждают представители армянской интеллигенции, Россия пытается изменить это убеждение. Тем не менее отсутствие прямой поддержки со стороны Кремля также снижает мотивацию сторонников армянской оппозиции.

А вот в Евросоюзе, наоборот, считают, что протесты в Ереване, связанные с делимитацией части границы между Азербайджаном и Арменией и возвращением четырех сел Газахского района, могут не только ослабить позиции Пашиняна, но даже заставить его уйти в отставку. «При отсутствии сигналов поддержки от ЕС соглашение о делимитации границы с Азербайджаном и многотысячное протестное движение ослабят позиции премьера Армении Никола Пашиняна, - говорится в публикации аналитического центра Европейского совета по международным отношениям (ECFR). - Движение усилилось, и теперь протестующие требуют отставки Пашиняна, выходят на улицы и блокируют несколько основных дорог. То, что началось как многообещающий дипломатический шаг, может в конечном итоге значительно ослабить правительство Пашиняна». Мари Дюмулен, директор программы «Расширенная Европа» (ECFR), считает, что Евросоюз должен послать четкие сигналы поддержки правительству Пашиняна, чтобы тот смог проводить реформы, на которые ЕС выделил в апреле 270 миллионов евро. По мнению Дюмулен, позиции Пашиняна существенно ослабятся, несмотря на трудности у оппозиции в получении необходимых голосов для объявления премьеру импичмента.