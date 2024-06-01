За неделю Россия била по Украине почти тысячу раз

Только за эту неделю российские войска нанесли по Украине почти 1000 ударов, сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

«Полное пренебрежение человеческой жизнью и постоянный террор — вот что Россия пытается распространить», — написал Зеленский, призвав предоставить Украине достаточное число систем ПВО и дать оружие с необходимой дальнобойностью.

«Давить... так, чтобы Россия не успевала адаптироваться — это путь к приближению мира», — считает президент Украины.