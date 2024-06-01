«Как когда-то Советский Союз»: в Германии призвали «сокрушить» Россию

Bild передает, что такое заявление политик сделал, выступая на телевидении. Также он рассказал, почему союзники по НАТО по-разному оценивают предоставление Украине оружия и возможности его использования.

«Есть разница между Макроном, с одной стороны, и Шольцем и частью американцев - с другой. Она во взгляде на эту войну», - считает Габриэль.

«Должны ли мы опасаться его эскалации и возможности оказаться в ситуации 1914 года, когда в итоге наступит большая война? Или это, скорее, ситуация 1938 года? Так, по-моему, думает Макрон», - сказал Габриэль, добавив, что если президент РФ Владимир Путин победит, неважно, на поле боя или за столом переговоров, это лишь увеличит его аппетит и он продолжит.

«Макрон прав. Мы видим, что уже сейчас РФ пытается противостоять Западу во многих других регионах. Я считаю, что этот конфликт гораздо больше, чем просто Украина. Поэтому мы должны реагировать совершенно по-другому, не только военным путем. Мы должны сокрушить россиян, как это когда-то получилось с Советским Союзом. То есть технологически, политически», - заявил Габриэль.