Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az, Дубай 19:10

В 2022 году из Африки было контрабандой вывезено в общей сложности 435 тонн золота, в основном добытого мелкими старателями и стоимостью более 30 миллиардов долларов. Основное направление контрабандного потока – Объединенные Арабские Эмираты. Под песками Дубая нет месторождений золота, нет шахт со старателями кустарями, в числе которых немалое количество детей. Но тем не менее он известен как «Город золота», поскольку давно уже стал мировым центром, где этот драгоценный металл вращается в умопомрачительных количествах.

Сегодня, согласно данным Дубайской таможни, золото стало настолько важным для экономики, что оно является самой дорогой статьей доходов от внешней торговли эмирата, опережая мобильные телефоны, ювелирные изделия, нефтепродукты и алмазы. И большинство этого золота – контрабанда из Африки, причем в Эмиратах это знают. По разным оценкам в 2022 году «кустари» добыли от 443 до 596 тонн золота. Из них не менее 70% ушло по нелегальным каналам. Для сравнения - промышленные золотодобытчики добыли около 500 тонн золота в год. Сопоставление вполне понятно, тем более, что «легальное золото» полностью декларируется, облагается налогом и проходит по учетам. В отличие от золота, добытого «кустарями». Там указывают то количество добычи, какое им удобно. Тем более, что себестоимость добычи стремятся свести к минимальным показателям. Естественно – применяя самые хищнические способы добычи, где экология и современные технологии и рядом не стояли. «Здесь и сейчас, а там хоть трава не расти», - таков принцип американских кустарей, которые в Эмиратах всячески поощряют.