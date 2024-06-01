«Кровавое золото» вместо «кровавых алмазов» новый мир - старые порядки
В 2022 году из Африки было контрабандой вывезено в общей сложности 435 тонн золота, в основном добытого мелкими старателями и стоимостью более 30 миллиардов долларов. Основное направление контрабандного потока – Объединенные Арабские Эмираты.
Под песками Дубая нет месторождений золота, нет шахт со старателями кустарями, в числе которых немалое количество детей. Но тем не менее он известен как «Город золота», поскольку давно уже стал мировым центром, где этот драгоценный металл вращается в умопомрачительных количествах.
Сегодня, согласно данным Дубайской таможни, золото стало настолько важным для экономики, что оно является самой дорогой статьей доходов от внешней торговли эмирата, опережая мобильные телефоны, ювелирные изделия, нефтепродукты и алмазы. И большинство этого золота – контрабанда из Африки, причем в Эмиратах это знают.
По разным оценкам в 2022 году «кустари» добыли от 443 до 596 тонн золота. Из них не менее 70% ушло по нелегальным каналам. Для сравнения - промышленные золотодобытчики добыли около 500 тонн золота в год. Сопоставление вполне понятно, тем более, что «легальное золото» полностью декларируется, облагается налогом и проходит по учетам.
В отличие от золота, добытого «кустарями». Там указывают то количество добычи, какое им удобно. Тем более, что себестоимость добычи стремятся свести к минимальным показателям. Естественно – применяя самые хищнические способы добычи, где экология и современные технологии и рядом не стояли. «Здесь и сейчас, а там хоть трава не расти», - таков принцип американских кустарей, которые в Эмиратах всячески поощряют.
А раз есть спрос – будет и предложение, это закон, который правит нынешним миром. К тому же отношение Эмиратов к проблемам Африки, что бы не декларировалось ими на официальном уровне, схоже с типичным «проблемы индейцев шерифа не волнуют». Пусть развивается хищническая добыча золота, наносящая ущерб экологии, пусть на месторождениях царит самая беспощадная эксплуатация рабочих, пусть там широко используется детский труд – зато река дешевого африканского золота в Эмираты не иссякает, принося местным шейхам, а именно они контролируют данный бизнес, в который человеку со стороны проникнуть совершенно невозможно, баснословную прибыль.
Неоколониализм в отношении Африки стремительно трансформируется. Они уже наладили систему выкачивания ресурсов, и им нет нужды качать больше. Но наступило время «молодых хищников», в число которых входят и Эмираты. И уж они-то готовы выкачать из Африки все, что там осталось, а осталось вполне достаточно, если пустить в ход «кустарей», которых проконтролировать сложно, а порой и вовсе невозможно.
Эмираты создали целую индустрию контрабанды африканского золота. Под самым благовидным предлогом. Это, дескать, обеспечивают средства к существованию миллионам африканцев, занятых в золотодобыче.
При этом официальные лица ОАЭ на чистом глазу утверждают, что с каждым годом усиливают меры контроля за поставками золота. В реальности создана схема, в которой часть контрабандного золота остается на рынках Эмиратов, а часть уходит в Швейцарию и Великобританию, которые успешно играют в застенчивость – они не хотят получать африканское кустарное золото напрямую, но вот контрабанду золота из ОАЭ берут охотно и с удовольствием. И приличия соблюдены – и профит существенный.
Нелегальный бизнес – он такой. И если его целью является обретение Эмиратами не чего-нибудь, а роли мирового центра торговли золотом – тут все средства хороши.
«Нет такого преступления, на который капитал не пошел бы за триста процентов прибыли» говорил классик политэкономии XIX века. И век XXI это подтверждает.