«Кровавое золото» вместо «кровавых алмазов» новый мир - старые порядки

Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az, Дубай

В 2022 году из Африки было контрабандой вывезено в общей сложности 435 тонн золота, в основном добытого мелкими старателями и стоимостью более 30 миллиардов долларов. Основное направление контрабандного потока – Объединенные Арабские Эмираты.

Под песками Дубая нет месторождений золота, нет шахт со старателями кустарями, в числе которых немалое количество детей. Но тем не менее он известен как «Город золота», поскольку давно уже стал мировым центром, где этот драгоценный металл вращается в умопомрачительных количествах.

Официальные лица ОАЭ на чистом глазу утверждают, что с каждым годом усиливают меры контроля за поставками золота

Сегодня, согласно данным Дубайской таможни, золото стало настолько важным для экономики, что оно является самой дорогой статьей доходов от внешней торговли эмирата, опережая мобильные телефоны, ювелирные изделия, нефтепродукты и алмазы. И большинство этого золота – контрабанда из Африки, причем в Эмиратах это знают.

По разным оценкам в 2022 году «кустари» добыли от 443 до 596 тонн золота. Из них не менее 70% ушло по нелегальным каналам. Для сравнения - промышленные золотодобытчики добыли около 500 тонн золота в год. Сопоставление вполне понятно, тем более, что «легальное золото» полностью декларируется, облагается налогом и проходит по учетам.

В отличие от золота, добытого «кустарями». Там указывают то количество добычи, какое им удобно. Тем более, что себестоимость добычи стремятся свести к минимальным показателям. Естественно – применяя самые хищнические способы добычи, где экология и современные технологии и рядом не стояли. «Здесь и сейчас, а там хоть трава не расти», - таков принцип американских кустарей, которые в Эмиратах всячески поощряют.

В реальности создана схема, в которой часть контрабандного золота остается на рынках Эмиратов, а часть уходит в Швейцарию и Великобританию, которые успешно играют в застенчивость

А раз есть спрос – будет и предложение, это закон, который правит нынешним миром. К тому же отношение Эмиратов к проблемам Африки, что бы не декларировалось ими на официальном уровне, схоже с типичным «проблемы индейцев шерифа не волнуют». Пусть развивается хищническая добыча золота, наносящая ущерб экологии, пусть на месторождениях царит самая беспощадная эксплуатация рабочих, пусть там широко используется детский труд – зато река дешевого африканского золота в Эмираты не иссякает, принося местным шейхам, а именно они контролируют данный бизнес, в который человеку со стороны проникнуть совершенно невозможно, баснословную прибыль.

Неоколониализм в отношении Африки стремительно трансформируется. Они уже наладили систему выкачивания ресурсов, и им нет нужды качать больше. Но наступило время «молодых хищников», в число которых входят и Эмираты. И уж они-то готовы выкачать из Африки все, что там осталось, а осталось вполне достаточно, если пустить в ход «кустарей», которых проконтролировать сложно, а порой и вовсе невозможно.

Эмираты создали целую индустрию контрабанды африканского золота. Под самым благовидным предлогом. Это, дескать, обеспечивают средства к существованию миллионам африканцев, занятых в золотодобыче.

При этом официальные лица ОАЭ на чистом глазу утверждают, что с каждым годом усиливают меры контроля за поставками золота. В реальности создана схема, в которой часть контрабандного золота остается на рынках Эмиратов, а часть уходит в Швейцарию и Великобританию, которые успешно играют в застенчивость – они не хотят получать африканское кустарное золото напрямую, но вот контрабанду золота из ОАЭ берут охотно и с удовольствием. И приличия соблюдены – и профит существенный.

Нелегальный бизнес – он такой. И если его целью является обретение Эмиратами не чего-нибудь, а роли мирового центра торговли золотом – тут все средства хороши.

«Нет такого преступления, на который капитал не пошел бы за триста процентов прибыли» говорил классик политэкономии XIX века. И век XXI это подтверждает.