Сенсационное заявление генерала: «В Армении утечка вирусов из биолабораторий США!»

«Московский комсомолец» пишет, что среди участников этого заседания был экс-министр обороны Армении, бывший начальник военной разведки Генштаба ВС республики Аршак Карапетян, который ушел в оппозицию и создал свое движение «Всеармянский фронт». Его выступление журналист издания назвала «сенсационным».

Пока в Ереване продолжается противостояние оппозиции и сторонников премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в Москве накануне прошло 6-е заседание российско-армянского «Лазаревского клуба». Его участники обсудили ситуацию в Армении и будущее российско-армянских отношений.

«Генерал заявил, что, по полученной им информации, во время наводнения в северных регионах Армении были затоплены американские биолаборатории. По мнению армянских вирусологов, в стране в связи с этим ожидается эпидемия неизвестных болезней. Он обвинил действующие власти Армении в дилетантстве и предательстве», - пишет «МК».

По мнению Карапетяна, «Пашинян допустил роковую ошибку, отказавшись от участия РФ в переговорах и оставшись один на один с Азербайджаном. Вторая его ошибка – это попытка привода в регион внерегиональных сил».

«Самое страшное, что может произойти с армянским народом, это если на территории Армении столкнутся несколько государств», - сказал Карапетян.

Экс-министр считает, что премьер-министр Армении «добровольно никуда не уйдет»: «Никол Пашинян обвиняется в предательстве... он нарушил Конституцию, он приперт к стенке и будет держаться до последнего».

«Надо с этим заканчивать», - такими словами подытожил свое выступление Карапетян.