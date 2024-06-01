Определились все возможные соперники азербайджанских футбольных клубов «Сабах» и «Сумгаит» в Лиге конференций.

Наши команды начнут выступление со 2-го квалификационного раунда. Здесь сыграют 86 клубов. Представители Азербайджана в числе 43 «несеяных» команд. «Несеяной» будет и «Зиря», если проиграет в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы и перекочует во 2-й раунд Лиги конференций. Соперниками наших команд на этой стадии могут стать 42 «сеяных» клуба («Арарат-Армению» не считаем, так как УЕФА разводит при жеребьевке азербайджанские и армянские команды):

«Копенгаген» (Дания), «Гент» (Бельгия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Клуж» (Румыния), «Легия» (Польша), «Маккаби» (Хайфа, Израиль), «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль), «Юргорден» (Швеция), «Гоу Эхед Иглз» (Нидерланды), «Омония» (Кипр), «Витория» (Португалия), «Астана» (Казахстан), «Рига» (Латвия), «Олимпия» (Словения), «Днепр-1» (Украина), АЕК (Греция), «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Хайдук» (Хорватия), «Осиек» (Хорватия), «Спартак» (Трнава, Словакия), АЕК (Кипр), «Аустрия» (Австрия), «Вадуц» (Лихтенштейн), «Дунайска Стреда» (Словакия), «Фехервар» (Венгрия), «Баник» (Чехия), «Млада Болеслав» (Чехия), «Сент-Миррен» (Шотландия), «Университатя» (Румыния), «Брондбю» (Дания), «Цюрих» (Швейцария), «Санкт-Галлен» (Швейцария), а также победители пар 1-го раунда с участием таких клубов, как «Жальгирис» (Литва), «Линфилд» (Северная Ирландия), КуПС (Финляндия), «Брейдаблик» (Исландия), «Дюделанж» (Люксембург), «Будучность» (Черногория), «Динамо» (Тбилиси, Грузия), «Шкендия» (Северная Македония), «Б36 Торсхавн» (Фарерские острова) и «Партизани» (Албания).

Непосредственно перед жеребьевкой УЕФА поделит команды на группы, и количество потенциальных соперников сократится.

Жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги конференций состоится 19 июня. Матчи пройдут 25 июля и 1 августа.