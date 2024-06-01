Путин рассказал, что ему присылает президент Узбекистана
Президент России Владимир Путин поблагодарил министра сельского хозяйства Узбекистана Иброхима Абдурахмонова за вкусные фрукты. Фрагмент беседы был показан в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Спасибо за фрукты, мне президент присылает. Так вкусно», — сказал Путин Абдурахмонову перед переговорами с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Абдурахмонов отметил, что считает оценку российского лидера большой ответственностью. Он добавил, что Узбекистан планирует расширять свой рынок в России.