Шольц послал сигнал России

Шольц отметил, что Москва должна отдавать себе отчет, что в случае необходимости Альянс будет готов себя защищать.

Германия, по словам Шольца, выступившего с этим заявлением на Восточногерманском экономическом форуме, играла ведущую роль, обеспечивая присутствие НАТО в странах Балтии.

«Поскольку угроза со стороны России сохраняется, мы вместе с нашими союзниками решили еще в прошлом году развернуть дополнительные подразделения в Прибалтике и развернуть там на постоянной основе целую бригаду в ближайшем будущем», — сказал канцлер, пояснив, что эти действия необходимы для того, чтобы показать России: НАТО готова защищать каждый квадратный метр своей территории.

Шольц отметил, что Россия должна учитывать эту реальность в своих действиях и что дипломатические усилия по нормализации ситуации с безопасностью в Европе будут успешны только с позиции силы.