Трамп «не против» отправиться в тюрьму

«Я видел, как один из моих адвокатов на днях по телевидению сказал: «О нет, вы же не хотите так поступить с президентом». Я ответил: «Не надо ни о чем просить», – добавил он в интервью Fox News.

На вопрос о возможном наказании, которое ему должно присудить в Нью-Йорке, в частности, заключение, Трамп сказал: «Я не против».

Бывший президент США Дональд Трамп «не против» отсидеть в тюрьме или находиться под домашним арестом по обвинениям в фальсификации деловой документации, по которым он был признан виновным в Нью-Йорке.

Экс-президент США считает, что если его действительно посадят в тюрьму, он «не уверен, что общественность это выдержит»: «Я думаю, что общественности будет тяжело это выдержать, знаете, в какой-то момент наступает переломный момент».

30 мая суд присяжных признал Дональда Трампа виновным во всех 34 пунктах обвинения. Все они касаются ежемесячных выплат Майклу Коэну - помощнику Трампа - выступавшему посредником в выплате 130 000 долларов звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс.

Адвокат Трампа Алина Хабба в интервью BBC заявила, что бывший президент стал жертвой политического, избирательного преследования. По ее словам, даже в случае тюремного заключения Трамп все равно будет участвовать в президентских выборах в США в ноябре.

«В нашей стране мы стали свидетелями такой коррупции, которой, откровенно говоря, никогда не было в нашей судебной системе, — сказала Хабба. — Это очень реально, это ни в коем случае не позерство, это на 100% проблема, с которой стране придется справляться и решать ее в ноябре».

«Он баллотируется в президенты, и от этого [судебного решения] ничего не изменится, — считает она. — Он нужен людям в нашей стране, потому что, честно говоря, это важнее, чем все, что думают другие. Наши люди ясно высказываются, они делают пожертвования, пусть и скромные, и они поднимаются, потому что боятся — потому что мы не можем допустить, чтобы подобное случилось с нами».

Эксперты в области права считают, что максимальный срок бывшему президенту наверняка не грозит: скорее всего, дело ограничится скромным сроком, если вообще дойдет до тюрьмы.