Почти 40 кандидатов на кресло президента Ирана

Число кандидатов, официально зарегистрированных для участия во внеочередных выборах президента Ирана, за четыре дня достигло 37. Об этом сообщил представитель избирательного штаба страны Мохсен Эслами.

«В общей сложности 37 человек зарегистрировались для участия в президентских выборах, завтра (3 июня) последний день регистрации», - заявил он на пресс-конференции.