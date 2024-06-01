Почти 40 кандидатов на кресло президента Ирана
Число кандидатов, официально зарегистрированных для участия во внеочередных выборах президента Ирана, за четыре дня достигло 37. Об этом сообщил представитель избирательного штаба страны Мохсен Эслами.
«В общей сложности 37 человек зарегистрировались для участия в президентских выборах, завтра (3 июня) последний день регистрации», - заявил он на пресс-конференции.
Эслами уточнил, что 20 из 37 претендентов подали документы в избирательный штаб 2 июня. Среди них экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.
Также за четыре дня кандидатуры выдвинули министр культуры и исламской ориентации Мохаммад Мехди Эсмаили, экс-глава парламента Али Лариджани, экс-глава ЦБ и единственный кандидат-реформист на последних выборах 2021 года Абдольнасер Хеммати, мэр Тегерана Алиреза Закани, представитель духовного лидера в иранском Совбезе Саид Джалили, экс-замглавы администрации духовного лидера Вахид Хаганиан, единственная представительница иранских женщин Зохре Элахиан, шиитский богослов Мохаммад Реза Миртадж оль-Дини, ректор Тегеранского университета Мохаммад Могими и несколько других политиков, в основном бывшие или действующие парламентарии.
С 4 июня кандидатуры неделю будет рассматривать Совет стражей конституции на предмет соответствия квалификации посту президента. Окончательный список участников опубликуют 11 июня. Внеочередные президентские выборы намечены на 28 июня.